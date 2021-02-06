За сутки в России зарегистрировано 16627 инфицированных коронавирусом

Пандемия идёт на спад

За сутки в России зафиксировано 16 627 случаев заражения коронавирусом, всего с февраля 2020 года выявлено 3 951 233 человека с COVID-19, умерло 76 229 больных, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. В Москве зарегистрировано 2 214 больных, всего в столице 941 696 инфицированных, скончались 13 832 пациента.

Самое большое число больных в России с начала пандемии зафиксировано 24 декабря 2020 года – 29 935 человек, в тот же день максимум был зарегистрирован в Москве - 8 203 человека.

На этой неделе правительство приняло решение перенести основной этап Всероссийской переписи населения с апреля на сентябрь 2021 года. Это уже второй перенос, изначально планировалось провести перепись в октябре 2020 года. Более точную дату кабмин объявит позднее. Причина такого решения – не совсем ясная картина с эпидемиологической обстановкой.

Часть экспертного общества предполагает, что пандемия ослабнет весной или в начале лета, другие исследователи видят её окончание не ранее осени 2021 года.

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