В Москве за сутки вылечились от коронавируса более 4 тысяч человек

В городе постепенно снимают ограничения

За прошедшие сутки в Москве выздоровели ещё 4 333 человека, у которых был диагностирован коронавирус. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве. Общее число людей, вылечившихся от COVID-19, достигло в столице 844 165.

Мэр Москвы Сергей Собянин допустил снятие основных ограничений по коронавирусу к маю этого года. По его словам, коронавирусной инфекцией в столице переболели более половины жителей. Сейчас заболеваемость в Москве находится на уровне сентября-октября 2020 года, поэтому снимать ограничения и разрешать проведение массовых мероприятий ещё рано.

По данным на 6 февраля, в России диагноз COVID-19 поставлен 3 951 233 пациентам, умерли с начала пандемии 76 229 человек. В Москве больных зарегистрировано 941 696, в мире более 105 миллионов человек заразись коронавирусом, умерло более 2,2 миллиона человек.

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