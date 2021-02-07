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Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 106 миллионов

23:56
  • воскресенье
  • 07 февраля 2021

В Европе пока не снимают ограничения

Число инфицированных коронавирусом в мире перешагнуло очередную психологическую отметку в 106 миллионов, скончались от осложнений болезни более 2,3 миллиона человек. Прирост заболевших за неделю составил около четырёх миллионов.
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По данным американского Университета Джона Хопкинса, куда стекается информация со всего мира, США остаются на первом месте по числу заболевших – 26,9 миллиона человек, там умерли от осложнений болезни около 463 тысяч.

На втором месте - Индия, там заразившихся более 10,8 миллиона, третью строчку занимает Бразилия с более чем 9 миллионами инфицированных. На четвёртом месте находится Великобритания с 3,95 миллиона инфицированными. Россия занимает пятую строчку, у нас зарегистрировано 3,92 миллиона больных.

Меньше всего больных зарегистрировано на Соломоновых островах (17 человек), на Самоа (2 человека), в Вануату зафиксирован один заболевший.

Американские медики сделали вывод о том, что повторно заразиться коронавирусом можно по двум причинам. Главным фактором является ослабленный иммунитет, но большую роль играет и реактивизация оставшегося в организме вируса. Пока случаи повторного заболевания COVID-19 в мире фиксируются относительно редко.

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