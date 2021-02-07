Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 106 миллионов

В Европе пока не снимают ограничения

Число инфицированных коронавирусом в мире перешагнуло очередную психологическую отметку в 106 миллионов, скончались от осложнений болезни более 2,3 миллиона человек. Прирост заболевших за неделю составил около четырёх миллионов.

По данным американского Университета Джона Хопкинса, куда стекается информация со всего мира, США остаются на первом месте по числу заболевших – 26,9 миллиона человек, там умерли от осложнений болезни около 463 тысяч.

На втором месте - Индия, там заразившихся более 10,8 миллиона, третью строчку занимает Бразилия с более чем 9 миллионами инфицированных. На четвёртом месте находится Великобритания с 3,95 миллиона инфицированными. Россия занимает пятую строчку, у нас зарегистрировано 3,92 миллиона больных.

Меньше всего больных зарегистрировано на Соломоновых островах (17 человек), на Самоа (2 человека), в Вануату зафиксирован один заболевший.

Американские медики сделали вывод о том, что повторно заразиться коронавирусом можно по двум причинам. Главным фактором является ослабленный иммунитет, но большую роль играет и реактивизация оставшегося в организме вируса. Пока случаи повторного заболевания COVID-19 в мире фиксируются относительно редко.

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