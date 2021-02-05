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Умер лауреат премии "Оскар" Кристофер Пламмер

21:41
  • пятница
  • 05 февраля 2021

Ему был 91 год

На 92-м году жизни скончался канадский актер Кристофер Пламмер, пишет портал Deadline со ссылкой на семью покойного.

Стал известен список номинантов на "Золотой глобус"
Актер из "Гарри Поттера" заявил, что смотрел всего три части фильма

Уточняется, что актер умер в своем доме в штате Коннектикут. Причины смерти не уточняются.

На счету Пламмера роли более чем в 100 фильмах. Наибольшую известность ему принесла роль капитана фон Траппа в ленте "Звуки музыки".

В 2012 году Пламмер получил "Оскар" за лучшую мужскую роль второго плана. Киноакадемики отметили его исполнение в картине "Начинающие" режиссера Майка Миллса.

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