Умер лауреат премии "Оскар" Кристофер Пламмер

Ему был 91 год

На 92-м году жизни скончался канадский актер Кристофер Пламмер, пишет портал Deadline со ссылкой на семью покойного.

Уточняется, что актер умер в своем доме в штате Коннектикут. Причины смерти не уточняются.

На счету Пламмера роли более чем в 100 фильмах. Наибольшую известность ему принесла роль капитана фон Траппа в ленте "Звуки музыки".

В 2012 году Пламмер получил "Оскар" за лучшую мужскую роль второго плана. Киноакадемики отметили его исполнение в картине "Начинающие" режиссера Майка Миллса.

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