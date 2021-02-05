Вакцину "Спутник V" зарегистрировали в Республике Сербской

Местное министерство здравоохранения одобрило российский препарат

Российская вакцина против коронавируса "Спутник V" зарегистрирована в Республике Сербской (образование в составе Боснии и Герцеговины). Как сообщает ТАСС со ссылкой на разработчиков вакцины, препарат одобрило местное министерство здравоохранения.

Применение вакцины "Спутник V" ранее было одобрено в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа и Ливане.

Интерес к вакцине "Спутник V" проявляет всё большее число стран после публикации положительных результатов исследований в авторитетном журнале Lancet. Возможность закупки российского препарата не исключил французский президент Эммануэль Макрон.

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