Гинцбург рассказал, когда начнутся исследования "Спутника V" на детях

Минздрав зарегистрировал препарат в августе 2020-го

Глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил в эфире канала "Россия 1", что исследования вакцины от коронавируса "Спутник V" на детях могут начаться уже летом.

"Если будет все хорошо, то я надеюсь, что с июня месяца этого года мы приступим к исследованию данного вакцинного препарата на детском населении", - сказал специалист.

Министерство здравоохранения зарегистрировало "Спутник V" в августе 2020 года. Это первая в мире вакцина по профилактике COVID-19. Ее создали на платформе аденовирусных векторов человека.

Согласно заключению международного экспертного сообщества, опубликованному в журнале Lancet, эффективность "Спутника V" составляет 91,6%. Применение препарата одобрено в 18 странах.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"