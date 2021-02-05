Байден пообещал выделить на борьбу с COVID-19 160 миллиардов долларов

И раздать нуждающимся американцам по полторы тысячи

В ходе выступления перед журналистами президент Соединенных Штатов Джо Байден сообщил о планах бороться с пандемией коронавирусной инфекции. По его словам, для этого был составлен предварительный план.

"Этот план предусматривает 160 миллиардов долларов на нашу национальную стратегию борьбы с COVID, куда входят дополнительные деньги на производство, доставку и обустройство пунктов вакцинирования", - цитирует Байдена РИА "Новости".

Президент добавил, что нуждающимся американцам выдадут по 1400 долларов на человека. Кроме того, в озвученную сумму войдет продление до конца сентября страховок за утрату работы.

Ранее, выступая с речью по внешней политике США, Байден заявил, что намерен "заставить Россию платить", чтобы "защищать жизненные интересы американского народа". При этом Байден отметил, что Штаты станут "более эффективны в работе с Москвой".

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