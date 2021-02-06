Российские военные провели в Сирии антитеррористические учения

Все задачи выполнены

Российская военная полиция в Сирии провела учения по отражению атаки условных террористов на базу Хмеймим, а также пресечению проникновения диверсантов с моря в пункт материально-технического обеспечения Тартус.

В акваторию Тартуса пытается прорваться подозрительная лодка. Ей наперерез выходит скоростной патрульный катер. Военные полицейские заставляют нарушителей остановиться. Еще минута, и оба, со связанными руками на палубе. Лодку берут на буксир. Задержанных, они же в формате тренировок по боеготовности - учебные диверсанты, доставляют на базу.

Тренировки, учения, занятия по тактике и огневой подготовке. Бойцов в красных беретах можно уверенно назвать солдатами универсальными. Они и в своём роде и охранение, и спецназ, и миротворцы.

Не менее важные и сложные задачи военные полицейские выполняют в северных районах страны, где конфликт между вооруженной оппозицией и сирийскими демократическими силами не спадает. Еженедельно они обстреливают друг друга. Нередко происходят теракты. И хотя, полицейские в это противостояние не вмешиваются, только их присутствие удерживает противоборствующие стороны от полномасштабных боевых действий, сообщает "ТВ Центр".

Но провокации и против военных могут произойти в любой день. Слишком много политических сил, и в первую очередь за рубежом, заинтересованы в том, чтобы выдавить российские подразделения из нестабильных регионов. Поэтому бойцы постоянно на чеку. Военная полиция - первый рубеж обороны на всех объектах.

Главный элемент нынешних учений- отражение атаки на авиабазу. Боевики пытаются прорваться через КПП. Их блокирует бронетехника. Реакция на любые опасные ситуации, говорят военные, должна быть мгновенной.

В этом году исполняется 10 лет со дня образования военной полиции. И её бойцы доказали, что способны дать отпор любым провокациям. По крайней мере, сегодня в городах и деревнях, где развернуты заставы с триколором, намного спокойнее себя чувствуют не только крестьяне, но даже сирийская армия.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

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