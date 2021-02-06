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Сделано обнадёживающее заявление о пандемии коронавируса

10:36
  • суббота
  • 06 февраля 2021

В мире снижается число выявляемых случаев

Темпы распространения коронавируса в мире снижаются, но расслабляться не стоит. Такой посыл задержится в заявлении Всемирной организации здравоохранения.
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Там отметили усилия стран по борьбе с пандемией, информирование населения о мерах защиты, подготовку медработников и начало масштабной кампании по вакцинации. Как заявила на брифинге эксперт ВОЗ Мария ван Керкховен, в мире наблюдается снижение числа выявляемых случаев заражения за сутки. Она назвала это хорошей новостью.

Представитель организации попросила страны, в которых число заболевших снижается, продолжать соблюдать меры по борьбе с пандемией. Гражданам нужно по-прежнему соблюдать социальную дистанцию, носить маски и чаще мыть руки.

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