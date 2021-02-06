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Москвичей предупредили о 30-градусных морозах

11:31
  • суббота
  • 06 февраля 2021

Грядёт резкое похолодание

Скандинавский циклон приближается к Центральной России. В столичном регионе заметно опустились столбики термометров. И это только начало, уже на следующей неделе горожан ждут трескучие морозы.
В Москве объявлен повышенный уровень погодной опасности

Заметает Калужскую область, в Башкирии тоже метель и гололедица. А в Нижнем Новгороде ликвидируют последствия мощного снегопада. Море снега, а под сугробами - наледь. В городе передвигаться трудно не только пешеходам. После снежного коллапса город встал в десятибалльных пробках. На самых сложных и опасных участках дорог региона развернуты мобильные пункты обогрева. Тех, кто попал в заторы или любую неприятную ситуацию, сотрудники МЧС готовы обеспечить горячим питанием. Тут же можно зарядить мобильный телефон и отдохнуть, сообщает "ТВ Центр".

Сильные снегопады принёс в Центральную Россию западный циклон, во многих регионах буквально за ночь выросли полуметровые сугробы. А начиная с этих выходных и до конца следующей недели придут аномальные холода. Как сообщила сотрудник Гидрометцентра Людмила Паршина, в эти выходные и в начале следующей недели будет около 20 градусов, местами на северо-востоке Подмосковья ночная температура составит 28-30 градусов.

А в Казани после февральского ливня и растаявшего снега затоплены несколько улиц: машины фактически плывут. На юге России в Невинномысске гремят грозы и идёт град. На Кубани действует штормовое предупреждение, там ожидаются сильный дождь со снегом. 

Наталья Тарасова, "ТВ Центр".

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