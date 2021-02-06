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На пожаре в жилом доме в Мурманской области погиб человек

11:46
  • суббота
  • 06 февраля 2021

В доме обрушилась кровля

В Мурманской области тушили сильный пожар в жилом доме. Деревянную двухэтажку огонь охватил за считанные минуты. Частично обрушилась кровля. Один человек погиб.
Названа причина пожара на продуктовом складе в Омске

Двоим жителям спасатели помогли выбраться из горящего здания, сейчас их жизни вне опасности. К борьбе с огнём были привлечены полсотни бойцов МЧС и спецтехника. Следствие считает, что пожар начался из-за непотушенной сигареты, сообщает "ТВ Центр".

Неспокойной ночь была и в Уфе, там пожар произошёл на нефтеперерабатывающем заводе. Высота факела достигала десяти метров. Причиной, по предварительным данным, стала разгерметизация трубопровода на одной из установок. Она находится в стороне от основного оборудования, поэтому ЧП обошлось без серьёзных последствий.

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