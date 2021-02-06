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В России начали продавать поддельные справки о вакцинации

12:16
  • суббота
  • 06 февраля 2021

Торговцев документами задержали в Новосибирске

По всей стране продолжается массовая вакцинация. Партии препаратов доставили в Тверскую область и Ямало-Ненецкий автономный округ. В Кировской области начали прививать сотрудников МЧС.

А в Новосибирске задержали торговцев поддельными справками об отсутствии коронавируса. Фальшивые документы продавали от имени медицинской организации. Установлено более 130-ти фактов нарушения законодательства, сообщает "ТВ Центр".

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