В России начали продавать поддельные справки о вакцинации

Торговцев документами задержали в Новосибирске

По всей стране продолжается массовая вакцинация. Партии препаратов доставили в Тверскую область и Ямало-Ненецкий автономный округ. В Кировской области начали прививать сотрудников МЧС.

А в Новосибирске задержали торговцев поддельными справками об отсутствии коронавируса. Фальшивые документы продавали от имени медицинской организации. Установлено более 130-ти фактов нарушения законодательства, сообщает "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"