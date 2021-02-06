"Спутник V" остаётся самой востребованной вакциной в мире

Число привившихся превысило число заболевших

Число людей в мире, сделавших прививку от коронавируса, превысило число заболевших. Такие данные обнародовала Всемирная организация здравоохранения.

Одной из самых востребованных вакцин становится российский "Спутник V". 5 февраля наш препарат зарегистрировали в Республике Сербской, это автономия в составе Боснии и Герцеговины.

С просьбой как можно скорее разрешить использовать "Спутник V" к Европейскому агентству лекарственных средств обратилась Чехия. Одобрить российскую вакцину просят и власти северной Норвегии, сообщает "ТВ Центр".

А в США зафиксирован новый рекорд по количеству умерших от COVID-19 - более пяти тысяч человек за сутки. Режим чрезвычайной ситуации ещё на 40 дней продлён в Словакии. Запрет на въезд и выезд из страны продолжает действовать в Израиле.

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