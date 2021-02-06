Байден хочет лишить Трампа доступа к секретной информации

Все экс-президенты США имеют на это право

Войну против Дональда Трампа продолжает новая администрация США. По словам Джо Байдена, экс-президента могут лишить доступа к секретной информации, которым по традиции располагают бывшие главы государства. Сторонников Трампа убирают из телеэфира. А ФБР собирает данные для процедуры импичмента.

Телеведущий Лу Доббс приветствует зрителей в последний раз. Его программа на канале FOX-NEWS выходила дважды в день и всегда отличалась острой аналитикой. Доббс не скрывал своих политических симпатий, а еще прямо говорил, что у американцев украли их выборы.

Тем, кто разрабатывал программу для подсчёта бюллетеней это не понравилось. На телеканал подали в суд и ведущего из эфира убрали. В поддержку Доббса выступил бывший американский президент. Писать ему пришлось в Twitter своей сторонницы. Аккаунт Трампа навсегда заблокирован.

Тактика, похоже, настолько понравилась противникам 45-го президента, что они намерены применять её не только в виртуальном пространстве. Трампа хотят вычеркнуть и из политической жизни государства. А, чтобы у бывшего американского президента не было соблазна триумфально вернуться в большую политику, демократы намерены довести до конца свои инициативу с импичментом.

Слова Трампа о том, что он не призывал к насильственному свержению власти, демократов не убедили. ФБР продолжает искать тех, кто принимал участие в штурме Капитолия - представителей той самой "глубинной Америки". Из последних задержаний – мать-одиночка, воспитывающая восьмерых детей.

Некоторые американские конгрессмены призывают оставить разногласия в прошлом и уже наконец вернуться к нормальной жизни – демонтировать высокий забор, окружающий Капитолий. Впрочем, учитывая, градус ненависти и азарт, с которым демократы рушат наследие Трампа, фактически разделяя американское общество, ограждение простоит ещё очень и очень долго.

Матвей Шестаков, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"