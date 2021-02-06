Инспекторы ДПС спасли женщину на пожаре в Ямало-Ненецком округе

Их наградят за мужество

В Ямало-Ненецком округе наградят инспекторов ДПС, которые вынесли женщину из горящего дома и помогли выбраться другим людям. Ещё один пример мужества продемонстрировали их коллеги из Карачаево-Черкессии, там пришлось искать заблудившихся в мороз детей.

В подъезд загоревшегося жилого дома полицейский в форме ДПС вбегает, уворачиваясь от языков пламени, вырывающихся прямо из-под козырька над входом. Следом за ним внутрь бросается его коллега. На время они теряются из вида в клубах густого едкого дыма, а затем снова появляются в дверях, с трудом удерживая на руках потерявшую сознание женщину.

Оказав пострадавшей на месте первую помощь, патрульным удалось привести её в чувство. Сейчас её жизни ничто не угрожает. За спасение людей из горящего дома и проявленный героизм обоих инспекторов теперь представят к награде, сообщает "ТВ Центр".

Роли спасателей пришлось также примерить и их коллегам из Карачаево-Черкесии. Там за помощью в поисках детей на горнолыжном курорте к полицейским обратились родители двоих потерявшихся мальчиков.

Одни без родителей двое школьников 10-ти и 14-ти лет поднялись на вершину склона, после чего связь с ними прекратилась. Вниз по трассе они так и не спустились. По тревоге были подняты все экстренные службы. Спустя два часа подростков обнаружили в поселке в нескольких километрах от курорта.

Как выяснилось, во время спуска школьники сбились с пути и заблудились, а их мобильные телефоны быстро разрядились на холоде. Всего в спасательной операции приняли участие более 100 человек: порядка 70 полицейских, сотрудники следственного комитета, МЧС и военные.

Татьяна Сидорова, "ТВ Центр".

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