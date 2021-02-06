В Гатчинский дворец вернулись исторические реликвии

Их вывезли в годы войны, спасая от фашистов

Экспозиция Гатчинского музея-заповедника пополнилась новыми предметами. Редчайшие скульптуры, мраморный барельеф, бронзовые подсвечники и часы. Большая часть собрания была утрачена в годы Великой Отечественной войны и теперь по крупицам воссоздаётся атмосфера быта императорской семьи.

Бронзовый медведь - в память о схватке с настоящим зверем императора Александра II на охоте. Чернильный набор, часы, журнальный столик - все эти вещи несколько веков назад начинали свою историю в Гатчинском дворце, но последние десятилетия хранились в другом музее - в Царском селе, сообщает "ТВ Центр".

В 1941 году в императорских дворцах Ленинграда и окрестностей, которые к тому времени уже работали как музеи, началась спешная эвакуация предметов царского быта. Картины, мебельные гарнитуры, посуду эшелонами увозили за Урал, чтобы спасти от полного уничтожения.

После Победы, когда ценности вернулись из тыла, их распределяли не на прежние места, а по мере восстановления разрушенных дворцов. Главные шедевры попали в Эрмитаж, заново отстроенный Петергоф и Царское село. Дворец в Гатчине начали реставрировать одним из последних. Отступая, немцы подожгли его и заминировали. Здание с такими разрушениями даже не планировали восстанавливать как музей. Работа началась только в середине 70-х и продолжается до сих пор.

Одна из самых ценных возвращенных вещей - мраморный барельеф Екатерины II. Он весит 70 килограммов, рабочие несут его на руках вшестером. Музейщики шутят: императрица всегда любила такое внимание мужского пола. Она и дворец этот приказала построить для одного из фаворитов - Григория Орлова. Хитрый граф повесил её портрет в одной из самых роскошных комнат. Историки считают: эта резиденция, с её многочисленными перестройками по проектам разных владельцев, была одной из самых блистательных до Революции.

В 1918 году, когда Гатчинский дворец открыли для посещения для простых людей, первые посетители были настолько шокированы роскошью интерьеров и богатством убранства, что назвали этот дворец пригородным Эрмитажем. Правда, спустя всего несколько лет все предметы роскоши были вывезены на склады Госфондимущества для дальнейшей распродажи.

Пустые стены, когда-то украшенные гобеленовыми панно, полустёртые кое-где фрески. На акварелях придворных художников XVIII века, писавших дворцовые интерьеры - мебель и убранство иные, чем подобраны сейчас, чтобы приблизить зрителя к нужной эпохе. Но потребуются годы и десятилетия, чтобы воссоздать подлинную обстановку залов, передать характер обитателей этих покоев.

Передача ценностей из одного музея в другой - очень болезненный вопрос для каждой из сторон. Непростые решения - чем поделиться с коллегами, а что оставить для собственной экспозиции. Но хранители говорят: для всего научного сообщества, которое занимается сохранением истории русской императорской семьи, это время собирать камни и восстанавливать историческую справедливость.

Анна Морозова, "ТВ Центр".

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