"Северному потоку - 2" предрекли крах после ухода Меркель

Проект могут заморозить надолго

Проект "Северный поток – 2" может быть окончательно закрыт в конце этого года. Такого развития событий не исключает бывший главный редактор влиятельного немецкого издания Handelsblatt Андреас Клут. В своей колонке для американского Bloomberg журналист пишет, что после смены власти в ФРГ реализация российско-европейского проекта остановится.

После отставки канцлера Германии Ангелы Меркель к власти в Германии придут зелёные и будущее "Северного потока - 2" окажется под угрозой. Скорее всего, новые руководители страны поставят крест на проекте, предполагает Клут.

Сейчас Германия выступает за строительство трубопровода практически единственной среди западных стран. При этом США и Европарламент придерживаются иных взглядов.

Вашингтон заинтересован в продаже своего сжиженного газа в Европу. Кроме того, за океаном подумывают о введении новых санкций против России после событий вокруг Алексея Навального. О дополнительных ограничительных мерах в отношении Москвы недавно заговорили и в Европе.

Тем не менее, в Германии недавно создали фонд для завершения строительства газопровода в обход американских санкций. В России не раз заявляли, что проект будет завершён: в нём, в первую очередь, заинтересованы европейские страны.

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