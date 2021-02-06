Подруга показала редкие фото Алины Кабаевой

Они сделаны в самом начале спортивной карьеры
Подруга показала редкие фото с Алиной Кабаевой. Известная гимнастка Яна Батыршина опубликовала снимки у себя в Instagram.
Когда-то девушки вместе тренировались в олимпийской сборной России по художественной гимнастике под руководством Ирины Винер. "Лучшая гимнастка за всю историю для меня - Алина Кабаева. Помню её первые выступления. И уже тогда было понятно, что она - будущая звезда", - написала Яна.
По её мнению, именно Алина вывела художественную гимнастику совершенно на новый уровень. Об этом виде спорта стали писать в газетах и говорить по телевидению. Комментаторы тоже отметили этот факт.
Да, самые красивые, талантливые, яркие, всегда притягивающие к экранам телевизора гимнастки.
Алина - лучшая гимнастка за всю историю художественной гимнастики, но... самая красивая - это всё-таки Яна Батыршина.
Алину конечно мы все любим! Она солнышко.
Фото, которые показала публике Яна, сделаны в юности. На снимках девушки позируют вместе. Их юные лица светятся от счастья.
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