Подруга показала редкие фото Алины Кабаевой

Они сделаны в самом начале спортивной карьеры

Подруга показала редкие фото с Алиной Кабаевой. Известная гимнастка Яна Батыршина опубликовала снимки у себя в Instagram.

Когда-то девушки вместе тренировались в олимпийской сборной России по художественной гимнастике под руководством Ирины Винер. "Лучшая гимнастка за всю историю для меня - Алина Кабаева. Помню её первые выступления. И уже тогда было понятно, что она - будущая звезда", - написала Яна.

По её мнению, именно Алина вывела художественную гимнастику совершенно на новый уровень. Об этом виде спорта стали писать в газетах и говорить по телевидению. Комментаторы тоже отметили этот факт.

Да, самые красивые, талантливые, яркие, всегда притягивающие к экранам телевизора гимнастки. Алина - лучшая гимнастка за всю историю художественной гимнастики, но... самая красивая - это всё-таки Яна Батыршина. Алину конечно мы все любим! Она солнышко.

Фото, которые показала публике Яна, сделаны в юности. На снимках девушки позируют вместе. Их юные лица светятся от счастья.

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