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Все желающие россияне смогут привиться от коронавируса до начала лета

14:23
  • суббота
  • 06 февраля 2021

Россия первой в мире закончит кампанию по вакцинации

В России до июня 2021 года завершится вакцинация от коронавируса. Как заявил в эфире телеканала "Россия-1" глава РФПИ Кирилл Дмитриев, в США и Европе это произойдёт в сентябре или октябре.
"Спутник V" остаётся самой востребованной вакциной в мире

Ранее Дмитриев называл число жителей всех стран мира, которые в перспективе могут сделать прививку российской вакциной "Спутник V". Это - 700 миллионов человек. Но пока производство и поставки вакцины от Центра имени Гамалеи направлены в основном на Россию. Тем не менее, наш препарат уже зарегистрирован в нескольких странах мира.

В России вакцину "Спутник V" зарегистрировали в августе 2020 года. В январе этого года в стране началась массовая бесплатная вакцинация. До этого прививки были доступны только для определенных категорий граждан. Записаться на вакцинацию можно на портале госуслуг.

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