В Дагестане обезврежена группа террористов

Они создали подпольную ячейку

Удачная спецоперация в Дагестане: ФСБ России раскрыла террористическую ячейку, действовавшую на территории Дербентского района. Как выяснили оперативники, члены бандподполья готовили серию атак, жертвами которых должны были стать как правоохранители, так и мирные граждане.

Преступников задержали, когда те собирались забрать из тайника самодельные взрывные устройства, огнестрельное оружие и боеприпасы. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"