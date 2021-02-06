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В Дагестане обезврежена группа террористов

14:36
  • суббота
  • 06 февраля 2021

Они создали подпольную ячейку

Удачная спецоперация в Дагестане: ФСБ России раскрыла террористическую ячейку, действовавшую на территории Дербентского района. Как выяснили оперативники, члены бандподполья готовили серию атак, жертвами которых должны были стать как правоохранители, так и мирные граждане.

Преступников задержали, когда те собирались забрать из тайника самодельные взрывные устройства, огнестрельное оружие и боеприпасы. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает "ТВ Центр".

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Спецоперация ФСБ
Спецоперация ФСБ
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Задержанный в ходе спецоперации ФСБ
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