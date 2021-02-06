Мишустин разрешил автоматическое продление лицензий для бизнеса на 2021 год

Эта мера действовала в начале пандемии

В этом году лицензии ряда компаний и предпринимателей будут продлевать автоматически. Соответствующее постановление подписал глава правительства Михаил Мишустин.

Эта мера поддержки затронет социально значимые отрасли. В том числе медицину, фармацевтику, сферы образования и охраны труда. Срок действия более 450-ти тысяч разрешительных документов будет увеличен, сообщает "ТВ Центр".

Такой инструмент хорошо зарекомендовал себя в период пандемии коронавируса. Тогда свыше 40-ка тысяч лицензий были предоставлены автоматически, а для подтверждения ещё миллиона разрешений действовала отсрочка.

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