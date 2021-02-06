В России прошёл семейный лыжный забег

Он организован в рамках конкурса "Большая перемена"

Школьники, а также их родители в разных уголках страны приняли участие во всероссийском семейном лыжном забеге. Он проходит в виде эстафеты, которую спортсмены передают участникам из других регионов.

Сегодня в их числе - Волгоградская и Тюменская области, Кубань, Алтайский край и Москва. Забег стартовал в знак поддержки добровольчества и организован в рамках конкурса "Большая перемена". Это проект президентской платформы - "Россия - страна возможностей", сообщает "ТВ Центр".

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