Как Москва подготовилась к аномальным морозам

В начале недели похолодает до минус 30-ти

На Москву надвигаются аномальные для февраля морозы. Похолодание уже началось, в ночь на воскресенье, 7 февраля столбики термометров опустятся до минус 22 градусов, а самой холодной станет ночь с 8 на 9 февраля. В Москве ожидается до 27 градусов, а в Подмосковье – до 30-ти.

Столичные власти уже подготовились к приходу морозов. Температуру в системе отопления повысили до максимума, сообщил заместитель мэра Пётр Бирюков.

Все коммунальные службы города перешли на усиленный режим работы из-за морозов. Организовано круглосуточное дежурство ответственных лиц, оперативного и ремонтного персонала, приняты меры по обеспечению бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения и объектов городского хозяйства.

Власти подготовили две с половиной тысячи аварийных источников электроснабжения, мобильные котельные и запаслись топливом. В случае чрезвычайных происшествий на объекты ЖКХ оперативно выйдут аварийные бригады, находящиеся на круглосуточном дежурстве.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"