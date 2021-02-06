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Как Москва подготовилась к аномальным морозам

19:43
  • суббота
  • 06 февраля 2021

В начале недели похолодает до минус 30-ти

На Москву надвигаются аномальные для февраля морозы. Похолодание уже началось, в ночь на воскресенье, 7 февраля столбики термометров опустятся до минус 22 градусов, а самой холодной станет ночь с 8 на 9 февраля. В Москве ожидается до 27 градусов, а в Подмосковье – до 30-ти.
Москвичей предупредили о 30-градусных морозах

Столичные власти уже подготовились к приходу морозов. Температуру в системе отопления повысили до максимума, сообщил заместитель мэра Пётр Бирюков.

Все коммунальные службы города перешли на усиленный режим работы из-за морозов. Организовано круглосуточное дежурство ответственных лиц, оперативного и ремонтного персонала, приняты меры по обеспечению бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения и объектов городского хозяйства.

Власти подготовили две с половиной тысячи аварийных источников электроснабжения, мобильные котельные и запаслись топливом. В случае чрезвычайных происшествий на объекты ЖКХ оперативно выйдут аварийные бригады, находящиеся на круглосуточном дежурстве.

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