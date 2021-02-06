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На трассе под Петербургом столкнулись два пассажирских автобуса

17:10
  • суббота
  • 06 февраля 2021

Пострадали пять человек

В Ленинградской области произошло серьёзное ДТП с двумя автобусами. В нём пострадали пять человек.
Массовая авария со школьным автобусом под Владимиром (видео)

Авария произошла на трассе "Скандинавия" неподалёку от Гарболово. Столкнулись два рейсовых пригородных автобуса с пассажирами, сообщает ТАСС.

На место ДТП оперативно прибыли медики, спасатели МЧС, сотрудники полиции и представители обслуживающей дорогу подрядной организации. Врачи оказали первую помощь пострадавшим.  

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