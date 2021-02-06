ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Пилот рейса Москва-Амстердам сообщил о ЧП на борту

16:05
  • суббота
  • 06 февраля 2021

Самолёт возвращается в "Шереметьево"

Борт Москва - Амстердам возвращается в аэропорт вылета после частичного отказа системы радиосвязи.
На борту летевшего в Москву самолета умер пассажир

Судя по данным сервиса Flightradar, самолёт вырабатывает топливо над Московской областью и произведёт посадку ориентировочно в 17 часов.

В авиакомпании "Аэрофлот", которой принадлежит воздушное судно, РИА Новости сообщили, что угрозы жизни и здоровью пассажиров и экипажа нет.

Информацию о числе пассажиров на борту в компании не уточнили.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Самолет авиакомпании "Аэрофлот"
Самолет авиакомпании "Аэрофлот"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.