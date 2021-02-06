Пилот рейса Москва-Амстердам сообщил о ЧП на борту

Самолёт возвращается в "Шереметьево"
Борт Москва - Амстердам возвращается в аэропорт вылета после частичного отказа системы радиосвязи.
Судя по данным сервиса Flightradar, самолёт вырабатывает топливо над Московской областью и произведёт посадку ориентировочно в 17 часов.
В авиакомпании "Аэрофлот", которой принадлежит воздушное судно, РИА Новости сообщили, что угрозы жизни и здоровью пассажиров и экипажа нет.
Информацию о числе пассажиров на борту в компании не уточнили.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"