Пилот рейса Москва-Амстердам сообщил о ЧП на борту

Самолёт возвращается в "Шереметьево"

Борт Москва - Амстердам возвращается в аэропорт вылета после частичного отказа системы радиосвязи.

Судя по данным сервиса Flightradar, самолёт вырабатывает топливо над Московской областью и произведёт посадку ориентировочно в 17 часов.

В авиакомпании "Аэрофлот", которой принадлежит воздушное судно, РИА Новости сообщили, что угрозы жизни и здоровью пассажиров и экипажа нет.

Информацию о числе пассажиров на борту в компании не уточнили.

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