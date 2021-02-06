Новое отравление водой в Дагестане: пострадали десятки детей

В пробах воды обнаружен возбудитель дизентерии

В Дагестане очередное массовое отравление водой. Пострадавших уже более 60 человек, в основном это - дети.

На этот раз ЧП произошло в Хунзахском районе республики. С признаками отравления к медикам обратились 64 человека, говорится в сообщении регионального Минздрава.

Специалисты Роспотребнадзора выяснили, что в воде, употреблявшейся местными жителями, обнаружены возбудители дизентерии. Сейчас в очаге заражения проходят дезинфекция и вакцинациюя детей от гепатита А. Организован подвоз питьевой воды.

Последний раз массовое отравление водой произошло в Буйнакске в середине января. Тогда пострадавших было более 60 человек.

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