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Новое отравление водой в Дагестане: пострадали десятки детей

17:34
  • суббота
  • 06 февраля 2021

В пробах воды обнаружен возбудитель дизентерии

В Дагестане очередное массовое отравление водой. Пострадавших уже более 60 человек, в основном это - дети.
Установлена причина массового отравления детей в Дагестане

На этот раз ЧП произошло в Хунзахском районе республики. С признаками отравления к медикам обратились 64 человека, говорится в сообщении регионального Минздрава.

Специалисты Роспотребнадзора выяснили, что в воде, употреблявшейся местными жителями, обнаружены возбудители дизентерии. Сейчас в очаге заражения проходят дезинфекция и вакцинациюя детей от гепатита А. Организован подвоз питьевой воды.

Последний раз массовое отравление водой произошло в Буйнакске в середине января. Тогда пострадавших было более 60 человек.

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