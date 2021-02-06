Собянин пообещал помощь города пострадавшим на пожаре в Новой Москве

В огне погибли двое детей

Сергей Собянин пообещал помощь города всем пострадавшим при пожаре в Новой Москве. Об этом он написал на своей странице "ВКонтакте".

"Трагедия. Пожар в жилом доме посёлка Мосрентген. Пожарные спасли из огня нескольких человек, они сейчас под присмотром медиков. Всем пострадавшим окажем помощь. Пристально разбираемся, что стало причиной ЧП", - сообщил мэр.

Пожар в посёлке Мосрентген произошёл днём 6 февраля. Загорелась квартира на втором этаже в многоэтажном жилом доме. По балконам огонь распространился вверх, дымом заволокло несколько квартир. Известно о двух погибших детях и 12-ти пострадавших, среди которых также есть несовершеннолетние. Для их эвакуации в больницы вылетели два санитарных вертолёта.

Следователи возбудили уголовное дело по факту смертельного пожара. Опрашиваются свидетели происшествия.

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