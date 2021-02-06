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Власти Австрии поддержали строительство "Северного потока -2"

18:34
  • суббота
  • 06 февраля 2021

Против реализации проекта активно выступают США

Канцлер Австрии Себастьян Курц поддержал строительство газопровода "Северный поток – 2". В интервью изданию Welt an Sonntag он приветствовал позицию немецкого правительства, которое также выступает за скорейшую реализацию проекта.
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"Я приветствую, что германское правительство продолжает поддерживать "Северный поток - 2". Ошибается каждый, кто думает, что новый трубопровод будет отвечать только российским интересам", - сказал Курц.

По его мнению, после запуска газопровода в выигрыше окажутся не только Австрия и Германия, но и другие европейские государства.

Строительство второй нитки "Северного потока" было приостановлено в конце 2019 года из-за американских и европейских санкций. США называют проект политическим, но при этом Вашингтон не раз лоббировал свои экономические интересы в Европе, предлагая поставки сжиженного газа.

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