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Украине предрекли новые территориальные потери

19:14
  • суббота
  • 06 февраля 2021

Страна может лишиться контроля над двумя городами

Украина рискует потерять контроль над Херсоном и Мариуполем после закрытия трёх оппозиционных телеканалов. Об этом заявил экс-президент Грузии Михаил Саакашвили. По мнению бывшего губернатора Одесской области, этот шаг Владимира Зеленского не поможет ему остановить войну в Донбассе, а только выведет столкновения на новый этап.
Заблокированные на Украине каналы обратились в международные организации

"Будут стрелять ещё больше, давайте не будем себя обманывать", - сказал Саакашвили в эфире телеканала "Украина". По его мнению, в конце концов Мариуполь и Херсон отойдут России. Он видит в этих городах плацдарм Москвы для содержания и снабжения водой Крыма.

На Украине достаточно часто звучат заявления о скорых территориальных потерях. Политики связывают это с нестабильной ситуацией в стране и угрозой нового Майдана.

На этой неделе Владимир Зеленский под давлением СНБО принял решение о закрытии трёх телеканалов. Он назвал их пророссийскими и заявил, что их деятельность угрожает безопасности страны.

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