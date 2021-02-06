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"Спутник V" назвали главным научным прорывом России со времён распада СССР

18:22
  • суббота
  • 06 февраля 2021

Вакцина пользуется популярностью в мире

Российский препарат "Спутник V" становится одним из самых востребованных в мире. Сегодня американское агентство Bloomberg назвало разработку вакцины самым мощным научным прорывом нашей страны с советских времён.
"Спутник V" остаётся самой востребованной вакциной в мире

Журналист Генри Мейер написал в своей статье, что интерес зарубежных стран к препарату вырос после того, как отчёт о его высокой эффективности опубликовал влиятельный научный журнал Lancet. Исследования показали, что препарат не уступает аналогам из США и Европы и более действенен, чем вакцины из Китая.

Накануне "Спутник V" зарегистрировали в Республике Сербской, это автономия в составе Боснии и Герцеговины. С просьбой как можно скорее разрешить применять российскую вакцину к Европейскому агентству лекарственных средств обратилась Чехия. На данный момент препарат одобрен для использования в 19-ти странах.

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