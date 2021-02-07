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За сутки в России выявлено 16048 заражённых коронавирусом

11:14
  • воскресенье
  • 07 февраля 2021

Продолжается массовая вакцинация

За сутки в России зафиксировано 16 048 случаев заражения коронавирусом, всего с февраля 2020 года выявлен 3 967 281 человек с COVID-19, умер 76 661 больной, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.  В Москве зарегистрировано 2 028 больных, всего в столице 943 724  инфицированных, скончались 13 896 пациентов. 
Все желающие россияне смогут привиться от коронавируса до начала лета

Самое большое число больных в России с начала пандемии зафиксировано 24 декабря 2020 года – 29 935 человек, в тот же день максимум был зарегистрирован в Москве - 8 203 человека.

Вакцинация от коронавируса в России завершится до июня 2021 года. Об накануне, 6 февраля заявил в эфире телеканала "Россия-1" глава РФПИ Кирилл Дмитриев. По его оценкам Россия станет первой в мире страной, которая проведёт массовую прививочную кампанию. США и Европа справятся с этой задачей в сентябре или октябре.

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