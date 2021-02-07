С начала пандемии московские врачи вылечили более 840 тысяч больных COVID-19

Выздоравливает москвичей больше, чем заражается

За прошедшие сутки в Москве выздоровели ещё 3 657 человек, у которых был диагностирован коронавирус. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве. Общее число людей, вылечившихся от COVID-19, достигло в столице 847 822.

В Москве полным ходом идёт вакцинация от коронавируса. Открыты пункты в поликлиниках, торговых центрах и мобильные точки. Тем временем российский препарат "Спутник V" становится одним из самых востребованных в мире. Влиятельное американское агентство Bloomberg назвало разработку вакцины самым мощным научным прорывом России со времён распада СССР. На этой неделе научный журнал Lancet опубликовал результаты исследований, согласно которым наш препарат не уступает аналогам из США и Европы и более действенен, чем вакцины из Китая.

По данным на 7 февраля, в России диагноз COVID-19 поставлен 3 967 281 пациенту, умер с начала пандемии 76 661 человек. В Москве больных зарегистрировано 943 724, в мире более 105 миллионов человек заразились коронавирусом, умерло более 2,3 миллиона человек.

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