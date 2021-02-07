Канцлер Австрии решил привиться российским "Спутником V"

В Европе ждут регистрации вакцины

Австрия готова начать производство "Спутника V", если вакцину одобрят в Европейском союзе. Об этом заявил канцлер Себастьян Курц, интервью с которым публикует немецкое издание Die Welt.

Политик заявляет, что нет смысла оставаться в строгой изоляции. А в ситуации с препаратами геополитических табу быть не должно. Курц отметил, что сам готов привиться российской или китайской вакциной, если их использование разрешат в ЕС, сообщает "ТВ Центр".

"Если российские и китайские вакцины будут одобрены в Евросоюзе, то Австрия обязательно попытается предоставить производственные мощности подходящим отечественным компаниям для их выпуска. В случае с вакцинами речь идёт только об эффективности, безопасности и доступности, а не о геополитических баталиях", - заявил глава австрийского правительства.

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