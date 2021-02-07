Специалисты МЧС восстановили в Карабахе более тысячи разрушенных объектов

Они также проводят занятия в школах

Российские миротворцы в Нагорном Карабахе оказывают помощь в восстановлении инфраструктуры и жилья, пострадавших во время боевых действий. При участии специалистов МЧС уже отремонтированы более 1400 объектов.

Сейчас работы идут ещё на нескольких сотнях площадок. Только в населенный пункт Мартуни спасатели перевезли свыше 10 тонн необходимых стройматериалов, сообщает "ТВ Центр".

Также сотрудники группировки проводят профилактические занятия в школах, объясняют ученикам их действия при обнаружении взрывоопасных предметов и обучают оказанию первой медицинской помощи.

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