Российские военные доставили гуманитарную помощь учителям Алеппо

Педагогам вручили продуктовые наборы

Российские военные провели необычную гуманитарную акцию в сирийском Алеппо. Впервые она прошла не для школьников, а для учителей.

Сотрудники Центра по примирению раздали 65-ти педагогам, которые и во время боевых действий, и в нынешних условиях пандемии не покидали рабочих мест, продовольственные наборы.

Сейчас в Алеппо стоит холодная и сырая погода, уроки часто приходится проводить в неотапливаемых классах, поэтому наши военные вручили преподавателям ещё и теплые спортивные костюмы, сообщает "ТВ Центр".

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