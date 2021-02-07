Масочный режим в России могут отменить в конце весны

В мире снижается заболеваемость COVID-19

В конце весны в России могут отменить масочный режим. Такой прогноз сделали учёные-вирусологи. Для отказа от ношения масок и перчаток есть все предпосылки – заболеваемость коронавирусом в мире снижается, полным ходом идёт вакцинация.

"Количество заболевших должно резко снизиться. Если рассматривать прошлый год - в конце весны как раз пошла на спад заболеваемость, летом было относительно спокойно, поэтому, может быть, к концу весны от масок действительно получится отказаться", - сказала в интервью РБК врач-иммунолог Европейского центра вакцинации Зоя Скорпилева.

Более позитивный прогноз дал врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок. По его мнению, маски не нужно будет носить, начиная с апреля. При этом специалист не исключил новой волны заболевания осенью.

Обязательный масочно-перчаточный режим был введён в России в мае 2020 года на пике заболеваемости. Защитные средства нужно носить в транспорте, магазинах и других общественных местах.

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