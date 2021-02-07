Центральную Россию сковали сибирские морозы

В Москве похолодало до минус 20-ти

Аномальные морозы пришли в Центральную Россию. В Москве объявлен оранжевый уровень погодной опасности. И в ближайшие дни потепления ждать не стоит - столбики термометров могут опуститься до минус 30-ти градусов.

Нашествием арктического циклона синоптики пугали москвичей всю неделю. Дескать запасайтесь тёплыми вещами - такого мороза столица не помнит уже несколько лет. Пик похолоданий придётся на 9 февраля. Сейчас на улице ветер, так что комфортно перемещаться можно лишь быстрыми перебежками. Впрочем, москвичам такая зима нравится намного больше.

Власти обещают: никто не замёрзнет - все коммунальные службы перешли на усиленный режим работы. На случай форс-мажора подготовили две с половиной тысячи аварийных источников электроснабжения. На круглосуточном дежурстве находятся оперативные бригады. Температуру в системе отопления повысили до максимума, сообщает "ТВ Центр".

На полную мощность работают и столичные снегоплавильни. Февраль был щедр на осадки, словно отыгрываясь за прошлый год. А вместе с морозами придут в Москву и новые снегопады. Коммунальщики готовы к любым вызовам природы.

Во власти непогоды находится практически вся Россия. В Вологодской области похолодание наступило так резко, что некоторые пернатые кажется буквально примёрзли к веткам. Оренбург во власти сильнейших снежных бурь. На дорогах - десятки аварий. Автомобилистов просят за рулём быть максимально внимательными. Видимость упала практически до нуля.

Температурные качели в Челябинске. Ещё в субботу, 6 февраля днём - плюсовая, а уже ночью в некоторых районах столбик термометра показывал минус 18 градусов. Улицы моментально превратились в каток.

Александра Сергомасова, "ТВ Центр".

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