Вакцинация от коронавируса становится модным трендом

Прививочная кампания позволит вернуться к нормальной жизни

Университеты по всей стране могут возобновить очные занятия с 8 февраля при соблюдении необходимых мер безопасности. Решение будет зависеть от эпидемической обстановки в конкретном регионе.

Тем временем в России продолжается масштабная вакцинация. Растёт интерес к отечественному препарату "Спутник V" и за рубежом. Прививка от коронавируса теперь не просто забота о здоровье, но и модный тренд. Блогеры повышают просмотры своих каналов с помощью трансляций о том, как они сходили в поликлинику.

Россияне в возрасте не отстают от молодежи, активно осваивают новые тенденции: на вакцинацию записываются через Интернет, а сам процесс транслируют в сети. 58-летняя автор интернет-канала "Рамиля на пенсии" в деталях описывает весь процесс: показывает своим зрителям список с противопоказаниями к иммунизации и выданные рекомендации, что можно, а чего нельзя после укола, сообщает "ТВ Центр".

В Московской области расположение мобильных пунктов вакцинации нанесено на интерактивную карту. Она размещена на региональном портале госуслуг. Через сайт записаться на прививку теперь без проблем можно по всей стране: выбрать удобный пункт, дату и время. Если свободных мест нет, существует лист ожидания – сотрудники свяжутся и уточнят возможную дату посещения.

Ситуация с коронавирусом в стране дает вирусологам и иммунологам повод для оптимизма. Уже который день выздоровевших больше, чем заразившихся. Ученые предполагают, что к концу весны масочный режим может быть ослаблен, но для этого сейчас очень важно соблюдать все ограничения. А главное - необходимы коллективный иммунитет и вакцинация.

Страны мира выстраиваются в очередь за вакциной "Спутник V". На этой неделе в авторитетном медицинском научном журнале The Lancet были опубликованы результаты клинических испытаний, которые показали, что российская вакцина защищает от коронавируса так же хорошо, как американские и европейские вакцины, и лучше, чем её китайские конкуренты.

Наша вакцина зарегистрирована в 22-х странах мира. Некоторые государства - члены ЕС, например, Италия и Австрия, уже открыто подгоняют европейский регулятор одобрить "Спутник V". Премьер Австрии подверг критике бюрократию Европейского агентства по лекарственным препаратам. Себастьян Курц заявил, что готов не только привиться вакциной из Китая или России, но и запустить производство в своей стране.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".

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