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Националисты требуют от Зеленского закрыть ещё два телеканала

13:25
  • воскресенье
  • 07 февраля 2021

В стране действует государственная цензура

"Добейте выживших" - под таким циничным лозунгом в Киеве прошла очередная акция националистов. Несколько сотен радикалов собрались у офисов телеканалов "Наш" и "Интер" и потребовали их закрытия.
Зеленскому предрекли отставку из-за скандала с телеканалами

За происходящим следили усиленные наряды полиции, им удалось сдержать провокации и не допустить стычек. Но без словесных перепалок не обошлось, сообщает "ТВ Центр".

Участники пикета, а среди было них немало представителей запрещенных в России ультраправых группировок, назвали каналы рупором пророссийской пропаганды, призвали их сотрудников уволиться, а власть официально запретить вещание.

Ранее президент Зеленский своим указом ввел санкции в отношении главы медиахолдинга, тем самым остановив работу трёх украинских СМИ, которые критиковали руководство страны и поддерживали оппозицию.

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