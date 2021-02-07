В Хакасии родным ветерана вернули потерянный орден

Награду нашёл местный житель

В Хакасии родным фронтовика вернули утерянный орден Отечественной войны II степени. Награду обнаружил местный житель около своего дома. Она лежала в пакете вместе с орденом Красной звезды.

Мужчина решил найти владельцев и обратился в военный комиссариат. Там выяснили: один из орденов принадлежит Андрею Силичеву, который после возвращения с фронта работал учителем в местной школе.

Сотрудникам удалось разыскать дочь ветерана и передать ей награду. Сейчас военные ведут поиск родственников второго бойца, сообщает "ТВ Центр".

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