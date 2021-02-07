Китайский зонд отправил первую фотографию Марса с высокой детализацией

Аппарат готовится к посадке

Настоящая битва за Марс. Китайский зонд, который будет изучать поверхность планеты, уже подошёл максимально близко к орбите. И впервые сделал фотографию, где в деталях видны все особенности ландшафта. В результате этой работы учёные ждут больших открытий. Но аппарат, запущенный из Поднебесной, оказался не единственным, что сейчас стремится к Марсу.

Полёт научной станции стартовал в июле. А название "Тяньвэнь", что в переводе значит "Вопросы к небу", она получила по имени средневековой поэмы. Главный вопрос у китайцев к Марсу: есть или была ли когда-нибудь жизнь на его просторах? Поиском органики, в первую очередь, и займётся марсоход, который, к слову, будет больше всех американских аналогов, за исключением лишь последнего "Curiosity".

На борту станции и спускаемого аппарата 12 основных приборов для изучения атмосферы, почвы, климата, электромагнитного и гравитационного полей, составления карт. Впрочем, эти данные нужно ещё получить. Для этого в Китае построили крупнейший радиотелескоп высотой 72 метра и размером в девять баскетбольных площадок, сообщает "ТВ Центр".

В марсианской гонке с Пекином снова соревнуются США: американский зонд выйдет на орбиту всего на неделю позже китайского – 18 февраля. Кроме того, к Красной планете приближается первый аппарат из Объединённых Арабских Эмиратов – зонд "Надежда", запущенный летом в Японии. По этому случаю главные достопримечательности ночного Дубая светятся красными огнями.

А марсианские пейзажи тем временем стали частью обыденной жизни в ряде французских и швейцарских регионов. Жаркий ветер сирокко принёс на Запад отголоски песчаной бури из пустыни Сахара. Оранжевое небо повисло над Европой.

Кирилл Парменов, "ТВ Центр".

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