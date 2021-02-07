Раскормленный лабрадор стал звездой соцсетей (видео)

Его лечат от ожирения волонтёры

Доброта и неравнодушие спасают жизни. Челябинские волонтёры пришли на помощь собаке, которая хозяевам оказалась не нужна. Шестилетнего лабрадора по кличке Хаммер собрались усыпить из-за ожирения.

Вес пса уже приближался к 90 килограммам, из-за этого ему было крайне тяжело двигаться, что, видимо, доставляло хозяевам немало хлопот. От радикального решения их отговорили ветеринары, Хаммера передали волонтёрам, сообщает "ТВ Центр".

Теперь они помогают собаке прийти в форму. Лабрадора посадили на строгую диету, стали чаще выводить на прогулки, чтобы он больше двигался и играл. Такими темпами пёс обязательно похудеет к лету. Ведь он уже стал звездой соцсетей.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"