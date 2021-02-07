Росгвардия расследует убийство в отделе полиции в Махачкале

Задержаны двое подозреваемых

Два сотрудника Росгвардии подозреваются в убийстве жителя Дагестана. 34-летнеего мужчину расстреляли в одном из отделов полиции. Следственный комитет возбудил уголовное дело, бойцы Росгвардии задержаны, сообщает ТАСС. Росгвардия ведёт своё расследование.

По предварительным данным, бывшего главу села Новокули Абакара Капланова убили из-за ранее возникших неприязненных отношений. Известно, что росгвардейцам, подозреваемым в этом убийстве, поступали угрозы.

Они приехали в Советский отдел полиции Махачкалы, чтобы написать заявление на обидчика. При попытке урегулировать конфликт в кабинете начальника уголовного розыска произошла трагедия.

Также сообщается, что ранее убитого экс-главу села Новокули подозревали в незаконных сделках с земельными участками.

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