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150 человек пропали без вести после схода ледника в горах Индии

13:53
  • воскресенье
  • 07 февраля 2021

Идёт поисковая операция

В горах Индии сошёл гигантский ледник, вызвавший наводнение. Огромные ледовые массы сошли по горной гималайской реке Алакнанда в штате Уттаракханд. Более 150 человек считаются пропавшими без вести.
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Как сообщает телеканал NDTV, повреждена гидроэлектростанция "Ришиганга". Плотины в городах Шринагар, Ришикеш и Харидвар начали экстренный сброс воды. Близлежащие поселения экстренно эвакуируются.

За ситуацией следит премьер-министр Индии Нарендра Моди. "Постоянно слежу за плачевной ситуацией в Уттаракханде. Индия поддерживает Уттаракханд, и нация молится за безопасность всех", - написал Моди у себя в Twitter. 

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