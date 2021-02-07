150 человек пропали без вести после схода ледника в горах Индии

Идёт поисковая операция

В горах Индии сошёл гигантский ледник, вызвавший наводнение. Огромные ледовые массы сошли по горной гималайской реке Алакнанда в штате Уттаракханд. Более 150 человек считаются пропавшими без вести.

Как сообщает телеканал NDTV, повреждена гидроэлектростанция "Ришиганга". Плотины в городах Шринагар, Ришикеш и Харидвар начали экстренный сброс воды. Близлежащие поселения экстренно эвакуируются.

За ситуацией следит премьер-министр Индии Нарендра Моди. "Постоянно слежу за плачевной ситуацией в Уттаракханде. Индия поддерживает Уттаракханд, и нация молится за безопасность всех", - написал Моди у себя в Twitter.

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