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Собянин поблагодарил московских врачей за чудесные истории спасения

14:20
  • воскресенье
  • 07 февраля 2021

Медики делают невозможное

Сергей Собянин поблагодарил московских врачей за работу в условиях пандемии коронавируса. На своей странице "ВКонтакте" мэр написал, что медики не раз показывали высокий профессионализм, принимая сложные решения.
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Он привёл два примера безукоризненной работы врачей – проведённую нейрохирургом Евгением Гридневым экстренную операцию 73-летнему пациенту Филатовской больницы и спасение пожилой женщины в её день рождения.

"Спасибо всем врачам за чудесные истории спасения, за мастерство и преданность профессии!", - написал Собянин.

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