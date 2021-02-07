Собянин поблагодарил московских врачей за чудесные истории спасения

Медики делают невозможное

Сергей Собянин поблагодарил московских врачей за работу в условиях пандемии коронавируса. На своей странице "ВКонтакте" мэр написал, что медики не раз показывали высокий профессионализм, принимая сложные решения.

Он привёл два примера безукоризненной работы врачей – проведённую нейрохирургом Евгением Гридневым экстренную операцию 73-летнему пациенту Филатовской больницы и спасение пожилой женщины в её день рождения.

"Спасибо всем врачам за чудесные истории спасения, за мастерство и преданность профессии!", - написал Собянин.

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