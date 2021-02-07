Почему москвичи не спешат возвращаться в офисы с удалёнки

Многие предпочитают работать из дома
На фоне продвигающейся вакцинации на второй план отходит ещё одна примета пандемии - удалённая работа.
Требование оставить дома почти треть сотрудников в Москве перестало быть обязательным для работодателей, и многие решили вернуть людей в офисы.
Не тут-то было. Оказалось, значительная часть персонала не хочет никуда ездить, делает всё, что нужно онлайн, а некоторые особо продвинутые специалисты и вовсе умудряются дистанционно работать на две или даже три компании.
Неужели офис и всё, что с ним связано уходит в прошлое? Павел Прокопенко разбирался (смотрите видео).Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
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