ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Когда в России начнут штрафовать за мат в соцсетях

15:55
  • воскресенье
  • 07 февраля 2021

Ненормативную лексику запретили с 1 февраля

Уже неделю в соцсетях в России запрещена ненормативная лексика. Поправки вступили в силу 1 февраля. Пользователи новые правила откровенно послали по известному адресу.

То ли душа русская так просит крепкого словца, то ли разговаривать по-другому уже не получается. Есть и те, кто мат сделал частью собственного образа.

Что теперь будет? И намерены ли нарушителей штрафовать? Елена Макарова, исследуя пикантную тему, тщательно выбирала выражения (смотрите видео).

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Мужчина со смартфоном
Мужчина со смартфоном
Девушка со смартфоном в метро
Девушка со смартфоном в метро
Соцсети
Соцсети
Пользователь соцсетей
Пользователь соцсетей
Мужчина со смартфоном
Мужчина со смартфоном
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.