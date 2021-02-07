Когда в России начнут штрафовать за мат в соцсетях

Ненормативную лексику запретили с 1 февраля

Уже неделю в соцсетях в России запрещена ненормативная лексика. Поправки вступили в силу 1 февраля. Пользователи новые правила откровенно послали по известному адресу.

То ли душа русская так просит крепкого словца, то ли разговаривать по-другому уже не получается. Есть и те, кто мат сделал частью собственного образа.

Что теперь будет? И намерены ли нарушителей штрафовать? Елена Макарова, исследуя пикантную тему, тщательно выбирала выражения (смотрите видео).

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