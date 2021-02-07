Пенкин рассказал о непростых отношениях с Долиной

Несколько лет назад их дружба прекратилась

Сергей Пенкин когда-то дружил с Ларисой Долиной, но, как это часто бывает в мире шоу-бизнеса, пути артистов разошлись. Исполнитель откровенно рассказал о причинах разногласий с певицей.

Долгие годы Пенкин и Долина были близкими друзьями: звезды вместе работали на сцене, а также часто проводили время за кулисами. Своей вины в том, что теперь они не общаются, Пенкин не видит.

Он утверждает, что Лариса Александровна сама разорвала с ним контакты, а причиной стали её отношения с новым мужчиной – продюсером Ильёй Спицыным.

"У неё раньше был муж Витя Митязов, мы все общались. Как только появился Спицын, она сразу со старыми друзьями прекратила связь. Я не сожалею об этом: мне на неё всё равно. Она показала свою человеческую сущность", - сказал музыкант в интервью изданию "Собеседник".

Пенкин не скрывает, что ему тяжело расставаться с близкими друзьями, но с годами он стал мудрее и научился чувствовать людей.

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