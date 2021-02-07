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Навка нежно обратилась к мужу Заворотнюк в его день рождения

16:14
  • воскресенье
  • 07 февраля 2021

Татьяна пообещала ему поддержку

Татьяна Навка поддержала Петра Чернышёва в его день рождения. Супруг Анастасии Заворотнюк не отмечал праздник широко, несмотря на юбилей – ему исполнилось 50 лет.
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"Петя, богатырского тебе здоровья, энергии и сил для преодоления всех сложностей! Надеюсь, вы пройдёте этот нелёгкий путь и выйдете из него победителями. Я всегда рядом, всегда подставлю своё дружеское плечо!" – написала Навка у себя в Instagram.

Под "нелёгким путём" она подразумевает борьбу Анастасии Заворотнюк с тяжёлой болезнью. Стоит отметить, что Татьяна и так уже много сделала для звёздной семьи. Например, в 2019 году продюсерская компания Навки перечислила всю прибыль от спектакля "Аленький цветочек" в помощь Заворотнюк, а также фондам, оказывающим поддержку женщинам с онкологическими заболеваниями.

О болезни звезды сериала "Моя прекрасная няня" стало известно осенью 2019 года. С тех пор Заворотнюк не появлялась на публике, а её семья практически прекратила общение с журналистами. Как сейчас себя чувствует Анастасия Заворотнюк, знают только её близкие.

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