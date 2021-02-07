МИД объяснил, почему из России выслали трёх иностранных дипломатов

Их действия не соответствуют занимаемому статусу

Высылка из России европейских дипломатов была вынужденной мерой. Об этом в эфире телеканала "Россия-1" заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

"К сожалению, были вынуждены принять меры, которые нас просто вынудили принять. Это высылка дипломатов из трёх стран Евросоюза, которые участвовали в мероприятиях, которые не были санкционированы", - сказала Захарова.

Решение о высылке дипломатов Германии, Швеции и Польши было принято 5 февраля после того, как на Смоленской площади проанализировали информацию об их участии в незаконных митингах в Москве.

Видеокадры, подтверждающие этот факт, были продемонстрированы в эфире федеральных телеканалов. В МИДе заявили, что подобные действия со стороны сотрудников диппредставительств являются неприемлемыми и не соответствуют их дипломатическому статусу.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"